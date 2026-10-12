БФС призна, че пуска нередовни в първенството

Президентът на БФС Георги Иванов сензационно призна, че от централата допускат нередовни отбори в първенството.

“Ако спазваме изискванията за лицензиране, няма да ни остане футбол”, заяви на пресконференция Иванов.

Проблемът е от години, като някои страдат, а други минават между капките. Ползва се т. нар. условен лиценз, който е единствено за да се държи даден отбор в подчинение на футболната централа и нищо повече. С условни лицензи се влачат милиони дългове, докато за няколко-стотин хиляди се изхвърлят отбори.

Георги Иванов обяви, че БФС е поискал от държавата стадион “Септември”, за да се направи на негово място модерна база за тренировки на юноши, защото клубовете в София изнемогвали.

“Като ги видя тука да тренират няколстотин човека и ми става лошо”, категоричен бе Иванов.

Стадион “Септември” е изключителна собственост на Министерството на младежта и спорта. За него имаше инвестиционни намерения, но всичко се провали, след като Общинският съвет на София категорично отхвърли искането на ММС за придобиване на малък парцел, който да оформи целостта на имота.

Така стадионът стои запуснат, а школите в София набъбват.

Както “24 часа” писа, изпълкомът е решил да продължи работата на Атанас Рибарски до края на турнира за Лигата на нациите, след което да се търси повече време треньор от чужбина.

През ноември националите, които са твърдо последни в групата, имат гостуване на Естония и домакинство на Исландия, като исландците са най-силният отбор.

Единственото, което може да се случи, е да продължим с историческите загуби. Сега наред е първата от Естония и сефтето за Исландия при гостуването в Пловдив.

“Даваме си време след края на Лигата на нациите да намерим подходящ кандидат за постоянен национален селекционер. Да изчистим профила, който ни е нужен, ще изберем треньор, който да помогне за развитието на всички национални отбори, а не само на мъжкия. Разговарял съм вече с треньори с опит в Европа, които са били национални селекционери. При последните двама български треньори - Илиан Илиев и Сашо Димитров, нямахме добри резултати, но лошото е, че нямахме и добра игра. Затова решихме да изберем чужденец”, обясни Иванов.

“Когато Илиан Илиев напусна поста, имахме предложение към опитни и знаещи български треньори. Някои от тях обаче искаха да започнат от януари. Което не беше приемливо за нас, защото до края на цикъла имаше още четири мача. Тогава назначихме Александър Димитров като човек, който идва от младежкия отбор и познава доста добре играчите”, каза още той. След което добави: “Един собственик на водещ клуб ми казва: Откъде да намеря играчи до 23 години? Казвам: Няма да ги намираш, а ще ги създадеш. Докато няма поне 7-8 български футболисти, които да играят в първенствата от топ 5 на Европа Англия, Испания, Германия, Италия и Франция, не бива да се очакват някакви сериозни резултати от националния отбор”.

