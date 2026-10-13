Феновете на ЦСКА стягат протест преди мача с “Монако”

Феновете на ЦСКА обмислят блокиране на София преди двубоя с “Монако” в четвъртък от първия кръг на Лигата на конференциите.

Отново на мушката са БФС и съдийската комисия. Причината е поредната “поръчка”, изпълнена от перничанина Любослав Любомиров при победата над ФК ЦСКА 1948 на стадиона в Бистрица с 3:2.

Любомиров по традиция от последните няколко сезона нашари всички асове на “червените” с картони. Причината винаги е една - в решителните мачове ЦСКА да е без най-добрите си футболисти.

Статистиката е категорична, че “червените” винаги са били с два до три пъти повече картони от “Левски” и “Лудогорец”.

В Бистрица червен картон получи Стефано Сенси, като и двете му предупреждения бяха в графата “съмнителни”.

Особено странен бе картонът на капитана на ЦСКА Бруно Жордао, който бе санкциониран за чист шпагат в краката на Георги Русев.

“Беше трудно, защото на мен ми омръзна да си повтаряме едни и същи неща. Извинявам се, че съм малко афектиран, но за пореден път ни се налага да играем срещу 14 човека. Събират ни по някакви срещи, уважавам това. Искаме да изградим доверие в съдийството, да имаме добри и позитивни отношения. Зад това сме и ние. Обаче за пореден мач виждаме едно и също нещо. Започва да изглежда малко странно”, заяви след мача спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев след двубоя.

“Не мисля, че при футболисти на терена фактор трябва да са съдиите. За съжаление, за пореден път, и то в наш ущърб. Близо съм до терена и бях свидетел на ситуацията при един от головете - абсолютно никакъв фал. Също така и при втория картон на Сенси”, допълни той.

“То дори не е за жълт картон. Чакаме да има малко съприкосновение и веднага му вадим втори жълт и червен. Защо?

Въпросът е, че ако искаме да си вдигаме нивото и да се представяме достойно пред хора, които идват от чужбина да ни видят нивото, в случая нашият старши треньор... Не е само в нашия отбор. И в други отбори идват футболисти. Това не е само мое мнение. Всички излизат и го казват публично. По този начин ли искаме да вървим нагоре? Не мисля, че така си помагаме сами на себе си. Напротив. Само си пречим.

Излизаме и казваме, че футболистите на националния отбор не стават. То не е само до футболистите, а до нас. Не смятам, че по такъв начин ще надграждаме и клубният и националният ни футбол ще отиде на друго ниво, за съжаление”, каза още Илиев.

Съдийството даде своя дан, но при дебюта на Маркус Гиздол се видяха и старите проблеми в състава на “червените”.

След 2:0 на почивката и малко странно отменен гол на Сенси отборът спря да играе. Старият проблем с центриранията отново лъсна. Оправданието, че Жан-Филип Гбамен е с контузия, не важи, след като има още един куп централни защитници.

Проблемите в играта на ЦСКА не убягнаха и на библията на спортния журнализъм “Екип”.

“Първият съперник на “Монако” в тазгодишната кампания от Лигата на конференциите - ЦСКА, постигна инфарктна победа на вътрешната сцена в неделя. Въпреки спечелените три точки обаче, играта на българския тим не бе напълно убедителна броени дни преди европейския сблъсък”, написаха от изданието, което връчва “Златната топка”.

Френските журналисти наблегнаха най-вече на пропиления аванс от два гола в софийското предградие, но и отбелязаха, че макар равенството да е изглеждало неизбежно, столичани в крайна сметка са се добрали до трите точки. Нещо, което “Монако” не успя да направи в последния си шампионатен мач, стигайки до 2:2 при домакинството на “Тулуза”.

“Въпреки че равенството изглеждаше неизбежно, в 90-ата минута Бруно Жордао отбеляза втория си гол в мача и донесе победата с 3:2 за своя тим.

Този успех позволи на столичния гранд временно да запази втората позиция в класирането, плътно зад лидера “Левски”.

От своя страна тимът от Княжеството също не убеди през уикенда, завършвайки 2:2 при домакинството си на “Тулуза” в събота”, пишат още от “Екип”.