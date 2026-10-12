"Реал" и Куртоа се разбраха за нов договор

"Реал" (Мадрид) се е разбрал с титулярния се вратар Тибо Куртоа за подновяване на договора му до лятото на 2028 година, пише вестник "Марка". Настоящият контракт на белгийския национал изтича в края на настоящия сезон, но и двете страни са постигнали съгласие за удължаването му.

Тази операция е продиктувана от политиката на "Реал" да подновява договорите на ветераните на тима, които са прехвърлили 30 години, година за година.

Тибо Куртоа в момента е на 34 години, а новият договор ще му позволи да остане на "Сантяго Бернабеу" до 36 години, на колкото ще бъде през юни 2028.

Белгиецът премина в испанския гранд от "Челси" през 2018, като си спечели славата на един от най-добрите вратари в историята на клуба. Той е спечелил три пъти Шампионската лига с решаващи намеси във финалите.