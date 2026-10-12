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https://www.24chasa.bg/sport/article/23720637 www.24chasa.bg

Белгиец изхвърли Карлос Алкарас в Шанхай на 1/16-финал

2024
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Карлос Алкарас се разделя с публиката в Шанхай. Снимка: Ройтерс

Белгиецът Зизу Бергс елиминира номер 3 в света Карлос Алкарас в 1/16-финалите на турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай (Китай) след 7:5, 7:6 (4) за малко над два часа на корта.

Това е втора загуба за седемкратния шампион от "Големият шлем), откакто се завърна на корта след четиримесечно отсъствие и първа от откритото първенство на САЩ насам. В периода оттогава испанецът записа шест поредни успеха в Токио, където стана шампион през миналата седмица, и 1 в Шанхай.

Следващият съперник на Бергс, който за пръв път в кариерата си постигна победа срещу Алкарас, ще бъде спечелилият срещата между Томи Пол (САЩ) и вдигналия трофея миналата година Валентен Вашро (Монако).

Карлос Алкарас се разделя с публиката в Шанхай. Снимка: Ройтерс

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