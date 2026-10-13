420-километровият български участък е преминат за 3 дни, 16 часа и 9 минути с подкрепата на минерална вода „Велинград“

Ултрамаратонецът Петър Христов постигна ново най-добро време по българския участък на европейския маршрут E8, след като премина 420-километровото трасе през Рила и Родопите за 3 дни, 16 часа и 9 минути. Предизвикателството за най-бързо преминаване на маршрута беше подкрепено от минерална вода „Велинград“ като част от дългосрочния проект „E8 – маршрутът към душата на Родопите“.

Предизвикателството започна на 2 октомври в 23:00 часа от Боровец, а финалът беше в село Мезек. Христов подобри собственото си най-добро време от преди две години с повече от 14 часа.

E8 е един от европейските пешеходни маршрути и се простира от Ирландия до България. Българският му участък е около 420 км и преминава през Рила и Родопите, като приблизително 380 км са на територията на Родопите. По трасето се намират знакови места като връх Мусала, язовир Белмекен, Аврамово, язовир Широка поляна, Триградското ждрело, село Мугла, Пампорово и Националната астрономическа обсерватория „Рожен“.

Преминаването на маршрута постави Христов пред сериозно физическо и психическо изпитание. Освен дългото и технически сложното трасе, той трябваше да се справи с температури под нулата и силен вятър. Планинският бегач и приключенец е познат с предизвикателствата си на дълги дистанции, свързани с планината и с изпитанията на физическата и психическата издръжливост.

По време на преминаването движението му беше проследявано в реално време, а ключови моменти от трасето бяха документирани от екип на място.

„Имаше много болка, но имах страхотен екип с мен – хора, без които това нямаше да е възможно. Благодаря за подкрепата на всички по и извън пътеката“, сподели Петър Христов веднага след финала.

Минерална вода „Велинград“ е основен спонсор и партньор на предизвикателството. Проектът „E8 – маршрутът към душата на Родопите“ вече три години допринася за подобряването и популяризирането на маршрута. През 2023 г. е обновен участъкът Аврамово – Триград, през 2024 г. – Триград – Белинташ, а през 2025 г. е завършен най-високият и технически най-предизвикателен участък – Боровец – Аврамово.

Като част от инициативата са поставени и над 400 нови указателни табели с посоки и ориентировъчни времена до ключови обекти по маршрута, като около две трети от тях са във високопланинската част на Рила.