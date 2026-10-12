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Обявиха състава на България до 15 г. за турнира в Албена

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Снимка: БФС

Националният отбор на България до 15 години (набор 2012) стартира лагер в Албена, където ще вземе участие в турнира за развитие на УЕФА с участието на връстниците си от Армения, Молдова и Косово.

Надпреварата ще отбележи първите международни мачове за младите български национали от набор 2012, които ще имат възможност да премерят сили с отбори от различни футболни школи и да натрупат ценен опит на международната сцена.

Турнирът е част от програмата на УЕФА за развитие на детско-юношеския футбол, чиято основна цел е да предостави на младите таланти възможности за игрова практика, усъвършенстване на уменията и адаптация към изискванията на международния футбол.

Програмата се адаптира за възрастите, които нямат богат международен календар и все още не са в квалификациите за европейски първенства. Така младите футболисти придобиват своя първи международен опит.

Програма:

15 октомври (четвъртък), 12,00 ч, България - Армения

17 октомври (събота), 11,00 ч, България - Молдова

20 октомври (вторник), 11,00 ч, България - Косово

Всички срещи ще се проведат на основния футболен терен в спортен комплекс „Албена".

Списък с повиканите от селекционера Петър Карачоров играчи:

Вратари: Валентин Илиев (ЦСКА), Кристиан Неделчев (Локомотив Пловдив)

Защитници: Иван Ванков (Етър Велико Търново), Александър Илиев, Димитър Сираков и Теодор Станков (тримата от Левски), Кристиян Мянов (Локомотив Пловдив), Матей Гълъбов (Пирин Благоевград)

Полузащитници: Велислав Асенов (Национал Сф), Никола Владимиров и Емануил Минев (двамата от ЦСКА), Румен Джепков (Лудогорец), Иван Иванов (Левски Сф), Марк Михайлов (Динамо Загреб, Хърватия)

Нападатели: Кирил Стоичков (ЦСКА), Иван Байрактарски (Пирин Благоевград), Самуил Хугасян (Фундасио УЕ Корнея, Испания), Михаил Тодоров (Левски), Максим Даскалов и Иван Пуцов (двамата от Лудогорец)

Снимка: БФС
Снимка: БФС
Снимка: БФС

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