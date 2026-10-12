Зверев става вторият германец след легендата Бекер, стигнал до №1 в тениса

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Александър Зверев ще стане вторият германец след легендата Борис Бекер, който стига до номер1 в тениса.

След днешната загуба на №3 в ранглистата Карлос Алкарас на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай (Кт) от белгиеца Зизу Бергс Саша, който е №2, е недостижим за испанеца. Италианският №1 Яник Синер пък е аут до края на годината заради травма в коляното.

Така 29-годишният Зверев ще заеме мястото му на 2 ноември след турнира във Виена. През този сезон той спечели турнирите от "Големият шлем" "Ролан Гарос" и US Open.