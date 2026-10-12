№1 на България Елизара Янева обърна италианка в Майорка

Тенисистката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка (Испания) с награден фонд 100 000 долара.

Поставената под №7 в схемата и №1 на България Янева направи обрат и победи италианката Дженифър Руджери с 1:6, 7:6 (3), 6:1 след два часа и шест минути игра.

Първата ракета на България започна колебливо мача и загуби първия сет с 1:6. В началото на втората част тя изостана с 0:2, но успя да изравни резултата при 2:2. След това Янева на три пъти пропусна аванс от пробив, преди да се стигне до тайбрек. В него 19-годишната българка поведе с 6:3 и от първата си възможност изравни резултата в сетовете. В решителната трета част Янева поведе с 4:0 и затвори мача с 6:1.

С успеха си българката заработи 15 точки за световната ранглиста, в която от днес заема рекордното за нея 146-о място. Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от мача между квалификантката Дария Йесипчук от Украйна и Карол Монне от Франция.

Другата националка на България Лидия Енчева загуби във втория кръг на квалификациите, но влезе в основната схема като „щастлива губеща".

20-годишната Енчева допусна обрат и отстъпи на Дария Йесипчук с 6:3, 4:6, 4:6 след два часа и 35 минути игра. В първия кръг на основната схема българката ще срещне Анета Куцмова от Чехия. Енчева също записа рекордно класиране в световната ранглиста, като от днес заема №348.