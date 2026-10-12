ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ива Михайлова изненада властите в Скопие и София -...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23722863 www.24chasa.bg

"Лудогорец" отнесе 5:0 "Арда" при повторния дебют на Йовичевич

1348
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Startphoto.bg

Хърватинът Игор Йовичевич записа мощен повторен дебют начело на "Лудогорец" след 5:0 над гостуващия "Арда" в последна среща от 11-ия кръг на Първа лига.

Кайо Видал откри резултата в 18-ата мин.

В 30-ата минута Георги Николов от кърджалийския тим удари без топка Хосам Абделмаджид, за което получи директен червен картон от главния съдия Кристиян Колев. Нападателят се ядоса, че бе задържан за фланелката от национала на Египет и при опита си да се освободи от него му нанесе удар, който доведе до изгонването му.

Последваха попадения на Бърнард Текпетей (44, 45+4), 3:0 Бърнард Текпетей 45+4, Руан Круз (56) и Иван Желизко (86, дебютно за украинеца с екипа на разградчани).

С победата "Лудогорец" събра 26 точки от десет изиграни мача. "Орлите" са трети, но само на точка за втория ЦСКА, който е и с мач повече. Лидер е "Левски" с 28 точки, който също като "Лудогорец" е с десет изиграни срещи ( отложеният двубой е муежду двата отбора).

"Арда" е 6-и със 17 точки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си