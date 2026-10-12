"Лудогорец" отнесе 5:0 "Арда" при повторния дебют на Йовичевич

Хърватинът Игор Йовичевич записа мощен повторен дебют начело на "Лудогорец" след 5:0 над гостуващия "Арда" в последна среща от 11-ия кръг на Първа лига.

Кайо Видал откри резултата в 18-ата мин.

В 30-ата минута Георги Николов от кърджалийския тим удари без топка Хосам Абделмаджид, за което получи директен червен картон от главния съдия Кристиян Колев. Нападателят се ядоса, че бе задържан за фланелката от национала на Египет и при опита си да се освободи от него му нанесе удар, който доведе до изгонването му.

Последваха попадения на Бърнард Текпетей (44, 45+4), 3:0 Бърнард Текпетей 45+4, Руан Круз (56) и Иван Желизко (86, дебютно за украинеца с екипа на разградчани).

С победата "Лудогорец" събра 26 точки от десет изиграни мача. "Орлите" са трети, но само на точка за втория ЦСКА, който е и с мач повече. Лидер е "Левски" с 28 точки, който също като "Лудогорец" е с десет изиграни срещи ( отложеният двубой е муежду двата отбора).

"Арда" е 6-и със 17 точки.