След 6 мача без победа Мъри Стоилов се отпуши с 4:0 в Турция

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След 6 мача без победа в елита на Турция в последна среща от 7-ия кръг воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" се отпуши с 4:0 като гост "Еюп".

Домакините от Истанбул останаха с човек по-малко още в 9-ата минута, след като Ахмед Абдулахи получи директен червен картон за нарушение в пеналта.

Бразилецът Жуан вкара дузпата. Последва хеттрик на сънародника му Андре (55, 59, 76-дузпа), влязъл като резерва.

С успеха "Гьозтепе" има 6 т. и се изкачи 15-и.

За тима на Мъри дебют и то като титуляр направи бившият защитник на "Левски" и "Лудогорец" Ноа Сонко Сундберг.

Гамбиецът пропусна старта на сезона заради травма.