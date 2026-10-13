Щангисите Ангел Русев и Христо Христов с победа в Бундеслигата

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Ангел Русев и Христо Христов донесоха категоричната победа на “Мютещад” с 800:699 над “Кил” в първия кръг от новия сезон на Бундеслигата по щанги.

Русев, който бе с 61,9 килограма лично тегло, изхвърли 118 килограма и тласна 154 килограма. Така двубоят му от 272 килограма донесе 164 точки за отбора му, което бе най-доброто постижение в състезанието.

Христо Христов тежеше 115,1 килограма и записа само по един успешен опит. Той изхвърли 170 и тласна 190 килограма, за да донесе 149 точки с двубоя си от 360 килограма.

Русев и Христов са сред националите, които ще участват на световното, което е в Китай.

За състезанието в Нанжин излязоха последните заявки.

Прави впечатление, че колумбиецът с брунейски паспорт Йоксел Мануел Алборнос Кинто е дал първа заявка в категория до 95 килограма, като смята да направи 395 кила двубой. След него са цели шестима с 390 - зведата ни Карлос Насар, Али Алипур (Иран), Йасер Салем (Босна и Херцеговина), Кейдомар Джонати Валенила Санчес (Венецуела), Нургиса Адилетули (Казахстан) и И Ту (Китай).

Ангел Русев е с пета заявка при 60-килограмовите, а Денис Данев е с 8-а.

Иван Димов и Мухамед Фуркан Йозбек са с трета заявка след китайците Юей Ли и Хонгие Дин.

Христо Христов има първа заявка в категория до 110 килограма заедно с представителя на домакините Хуанхуа Лю, като и двамата искат 425 килограма двубой.

Участниците при мъжете паднаха рязко до 304 при окончателните заявки, а преди това бяха близо 500.

Единствената ни представителка при жените Бояна Костадинова има заявени 180 килограма, което я прави 11-а в категория до 49 килограма. Това означава, че най-вероятно ще вдига в група “Б” на първенството.

Световното е първа квалификация за олимпиадата в Лос Анджелис. След това до края на годината предстои и световна купа в Доха (Катар), която също важи за олимпиадата.

Световната федерация промени някои критерии за класиране на игрите.