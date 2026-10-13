Надига се здрав вой срещу XXL паузата за националните отбори

Здрав вой се надига в Европа срещу нововъведената от УЕФА XXL пауза за национални отбори.

Клубният футбол на Стария континент спря за почти пълни 3 седмици, за да може да се изиграят наведнъж 4 мача от Лигата на нациите и да няма 2 паузи. Според УЕФА това спестявало пътувания на футболистите и улеснявало организационния процес за националните тимове.

“Това е вицът на годината. И то за такъв смешен турнир като Лигата на нациите”, изцепи се почетният президент на “Байерн” Ули Хьонес.

“Това решение не ми харесва. Надявам се, въпреки че към момента календарът е утвърден, ФИФА и УЕФА да го премислят и да го променят отново. Четири поредни мача просто не изглеждат окей”, заяви пък спортният директор на ГФС Руди Фьолер.

Треньори на клубни отбори също се възпротивиха на новия вариант. Сред тях бе наставникът на “Борусия” (Дортмунд) Нико Ковач. След проблеми с контузени национали неговият тим за първи път този сезон не би в Бундеслигата - 2:2 с “Вердер”.

