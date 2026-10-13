ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23723149 www.24chasa.bg

Каре от "Ботев" (Пд) на мушката на Станислав Генчев

1896
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Станислав Генчев Снимка: "Ботев" (Пд)

Каре чужденци от пловдивския "Ботев" е на мушката на старши треньора Станислав Генчев.

Спортната форма на защитниците Тимъти Ауани и Марвин Зенгер и нападателите Чимези Уилямс и Франклин Маскоте бележи спад и явно не допада на 45-годишният роден в Дряново специалист.

След операцията преди дни на младежкия национал Самуил Цонов и неубедителната форма на Маскоте, фаворит на "жълто-черните" на върха на атаката е испанецът Алберто Салидо, който вкара и победния гол срещу "Славия" в памет на клубния бос Илиян Филипов в изминалия кръг в Първа лига.

"Канарчетата" тренираха в пълен състав в понеделник вечерта преди мача за "купата на Елита" срещу врачанския "Ботев".

Двубоят е в сряда на "Колежа", билетите за вход са по 5 евро.

Станислав Генчев Снимка: "Ботев" (Пд)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)