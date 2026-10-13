Каре от "Ботев" (Пд) на мушката на Станислав Генчев

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Каре чужденци от пловдивския "Ботев" е на мушката на старши треньора Станислав Генчев.

Спортната форма на защитниците Тимъти Ауани и Марвин Зенгер и нападателите Чимези Уилямс и Франклин Маскоте бележи спад и явно не допада на 45-годишният роден в Дряново специалист.

След операцията преди дни на младежкия национал Самуил Цонов и неубедителната форма на Маскоте, фаворит на "жълто-черните" на върха на атаката е испанецът Алберто Салидо, който вкара и победния гол срещу "Славия" в памет на клубния бос Илиян Филипов в изминалия кръг в Първа лига.

"Канарчетата" тренираха в пълен състав в понеделник вечерта преди мача за "купата на Елита" срещу врачанския "Ботев".

Двубоят е в сряда на "Колежа", билетите за вход са по 5 евро.