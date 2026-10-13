Роналдо на 19 гола от бленуваните 1000

Кристиано Роналдо отбеляза втория гол за "Ал Насър" при победата над узбекския "Нефтчи" с 3:1 в мач от азиатската Шампионска лига. По този начин избягалият от националния отбор на Португалия ветеран е на 19 гола от така желаните 1000, като вече има 981 в своята кариера.

Началото на мача бе отложено, след като Гражданската отбрана на Саудитска Арабия издаде предупреждение за безопасност 15 минути преди насрочения старт в Рияд, който през последните дни беше цел на ракети, изстреляни от хутите в Йемен.

Отборът на Анге Постекоглу излезе напред в резултата с гол на Анджело в 33-ата минута, а Роналдо удвои аванса девет минути по-късно. "Нефтчи" намали благодарение на Алишер Одилов в началото на втората част, а автогол на Анварджон Гофуров оформи крайното 3:1, като гостите останаха с десет души заради червен картон на Икромджон Алибаев.

Шампионът от миналия сезон "Ал Ахли" се наложи над "Ал Васъл" от ОАЕ с 3:1. Головете за победителите вкараха Роджър Ибанес, Тринкао и Ферас Ал-Брикан, като отборът има четири точки от първите си два мача в турнира