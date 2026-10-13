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https://www.24chasa.bg/sport/article/23723898 www.24chasa.bg

Инфантино взел рушвет от 1,76 млн. долара

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Джани Инфантино Снимка: Getty Images

Британският вестник The Times твърди, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е получил 1,76 милиона долара тайни и недекларирани доходи през 2024 г. чрез американско дружество, свързано със световното първенство през 2026 г. Плащането не е фигурирало в официалния годишен финансов доклад на ФИФА, като част от сумата е използване за покриване на наем на луксозна вила в Маями Бийч.

Сумата е изплатена през 2024 г. от базираното в САЩ дружество FWC2026 US Inc, създадено специално за управлението на Мондиала.

Според устава на ФИФА, индивидуалните възнаграждения на президента, членовете на съвета и генералния секретар трябва да бъдат изцяло публични. ФИФА е декларирала официалната заплата на Инфантино от 4,27 милиона швейцарски франка (около 4,6 милиона евро) за 2024 г., но допълнителният бонус от американското дружество е останал скрит и недеклариран в официалния финансов доклад.

Джани Инфантино

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