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https://www.24chasa.bg/sport/article/23723956 www.24chasa.bg

Холанд обмисля бягство в "Барселона"

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Ерлинг Холанд със сигурност ще задминен баща си.

Нападателят на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд обмисля трансфер в "Барселона", според El Nacional.

26-годишният норвежец искал да играе за каталунския клуб заедно с Ламин Ямал. Нападателят смята, че времето му в отбора на Манчестър е към своя край и може да напусне в края на сезона.

Друг фактор, който би могъл да повлияе на решението на Холанд, са потенциалните санкции срещу "Манчестър Сити" като част от разследването за евентуални нарушения на финансовите разпоредби.

Според изданието, представители на норвежеца вече са обсъдили  евентуален трансфер с президента на "Барселона" Жоан Лапорта. Разговорите обаче все още не са довели до конкретни споразумения.

Ерлинг Холанд със сигурност ще задминен баща си.

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