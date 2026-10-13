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https://www.24chasa.bg/sport/article/23724009 www.24chasa.bg

"Несебър" пуска безплатно деца за мача с ЦСКА за купата

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"Несебър" ще играе с ЦСКА. Снимка: клубен сайт

Втородивизионният "Несебър" посреща ЦСКА в двубой от 1/16-финалите в турнира за купата на България и обяви, че пуска безплатен вход за всички деца от школата си, както и за всички малчугани под 10 години.

Срещата между "Несебър" и носителя на трофея предстои на 18 октомври (неделя) от 15 часа.

Цената на билет за стандартните сектори е 10 евро а за централната трибуна - 20 евро.

Ще бъдат отворени три каси: на централния вход на стадиона, до залата, откъм сектора за привържениците на ЦСКА и до малките игрища, откъм сектора за привържениците на "Несебър". 

"Несебър" ще играе с ЦСКА. Снимка: клубен сайт

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