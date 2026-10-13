Стоичков посрещнат с почести в Кипър, следва Замбия

Кипър и Замбия са следващите две стъпки от ангажимента на българската футболна мегазвезда Христо Стоичков от официалната програма „Футбол за училищата" , която е организирана съвместно от ФИФА, а Кипърската футболна федерация (КФА).

Стоичков беше посрещнат с почести на Острова на Афродита, а един от най-бързо развиващите се местни клубове "Пафос" му организира специално посрещане, а също така му подари специално изработена за него фланелка на клуба с емблемагтичния номер 8 на гърба. Екипът му беше връчен от изпълнителния директор на клуба Харис Теохарос.

Днес българската легенда ще участва в официално събитие в 3-то начално училище в Идалиу в присъствието на президента на Кипърската футболна федерация Харис Лоизидес. Срещите на носителят на „Златната топка" от 1994 година в кипърските училища ще продължат и утре, а заедно с него са и двамa треньори, които работят за ФИФА - Антонио Буенано Санчес и Алберто Джакомини, като тримата ще показват футболни умения и ще работят с децата. Преди това Стоичков и двамата треньори ще говорят в зала пред децата за пътя в професионалния футбол, за предизвикателствата на живота и колко трябва да се трудят, за да постигнат целите си.

След кипърската си експедиция, Стоичков и хората от ФИФА ще имат като следваща стъпка африканската страна Замбия, в която световната федерация ще вложи средства и материална помощ.