Мъри Стоилов недоволен от играта при първата победа на "Гьозтепе"

Българският треньор на "Гьозтепе" Станимир Стоилов коментира победата с 4:0 "Еюп" като гост в 7-ия кръг на турския елит. Тя бе първа за сезона за тима на Мъри и го измъкна от зоната на изпадащите на 15-о място с 6 т.

„Имахме нужда от тази победа. Не бяхме печелили от началото на сезона. Моите играчи чувстваха известен натиск заради това. Започнаха мача малко нервно. След червения картон и дузпата играта стана по-лесна за нас. Искахме да вкараме втори гол през първото полувреме, но не успяхме. Създадохме повече положения през второто полувреме. Така вкарахме 3 гола в тези моменти.

Да вкараш 4 гола дори срещу 10 души не е лесно. Не съм обаче много доволен от представянето, което показахме. Играли сме много по-добри мачове в предишни години. Трябва да се върнем на високото ниво, което показвахме през последните 2-3 години", заяви Стоилов.

В неделя "Гьозтепе" гостува на 7-ия "Коджаели".