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https://www.24chasa.bg/sport/article/23724906 www.24chasa.bg

Продадоха екип на Майкъл Джордан за рекордните $ 14 млн.

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Майкъл Джордан СНИМКА: ФЕЙСБУК

Екип на иконата на баскетбола Майкъл Джордан с №23 от мач 2 на финалите в НБА през 1998 г. бе продаден за рекордните 14 милиона долара на американски предприемач. Според аукционната къща това е най-високата цена за баскетболен сувенир.

Постижението подобрява предишния рекорд от 12,26 млн. долара, поставен само месец по-рано за екипа му от мач 3, както и продажбата за 10,1 млн. долара през 2022 г. за потника от мач 1.

Сезон 1997/1998 е последният за Джордан в „Чикаго Булс". Това е легендарна ера, донесла на тима шест титли и увековечена в документалния сериал „Последният танц".

Абсолютният рекорд за най-скъпа спортна фланелка остава за бейзболния екип на Бейб Рут от „Ню Йорк Янкис" (1932 г.), продаден за 24,12 млн. долара през 2024 г.

Майкъл Джордан СНИМКА: ФЕЙСБУК

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