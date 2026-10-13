"Черно-бялото" семейство събра над 11 хил. евро за клуба за по-малко от 24 часа

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За по-малко от 24 часа успяхме да съберем сумата от 11 972 евро. Това написаха в социалните мрежи Сдружение "Магията на Пловдив" и прилагат финансов отчет.

Кампанията започна вчера, когато от клуба обявиха, че се нуждаят от средства, а привържениците веднага се отзоваха.

"Това е доказателство, че "Локомотив" има хора зад гърба си, които не се отказват! Благодарим ви за подкрепата, доверието и сърцата, които влагате в тази кауза! Но борбата продължава! Това е само една стъпка напред. Имаме още работа и няма да спрем дотук", написаха от сдружението.

Ето как привържениците могат да помогнат:

Дарителска сметка

Титуляр: Сдружение Магията на Пловдив

Банка: International Asset Bank

IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01

BIC: IABGBGSF

Валута: EUR

Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив