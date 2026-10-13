"Борусия" (Д) продължи договора на треньора Нико Ковач до 2029 г.

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„Борусия" (Дортмунд) удължи договора на старши треньора си Нико Ковач до 30 юни 2029 г. Нови контракти подписаха и неговите помощници Роберт Ковач и Филип Тапалович.

Ларс Рикен, управляващ директор по спортните въпроси в клуба, подчерта, че удължаването на договора е знак за стабилност и приемственост след позитивното развитие на отбора през последната година и половина.

От своя страна Нико Ковач заяви, че екипът има ясна визия за бъдещето и вижда голям потенциал за нови успехи.

Под ръководството на Ковач тимът е изиграл 53 мача в Бундеслигата и е спечелил 114 точки (средно по 2,15 на мач) - показател, който го прави най-успешния треньор в историята на клуба по този критерий.