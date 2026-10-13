ЦСКА продаде над 15 000 билета за "Монако"

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ЦСКА продаде над 15 000 билета за домакинството си на "Монако" в първия кръг от Лигата на конференциите. Ето какво написаха "червените":

"Вече над 15 000 „армейци" си осигуриха места на трибуните за големия мач срещу френския гранд Монако!

Червената армия е в ход, а интересът към първия ни сблъсък от основната фаза на UEFA Conference League нараства с всяка изминала минута.

ЦСКА е създаден за велики европейски вечери! Завръщаме се на голямата сцена, за да пишем история. С мощната подкрепа на нашата вярна публика и непобедимата „червена стена", момчетата са готови да дадат всичко от себе си на терена.

Нека отново покажем на Европа какво означава армейски дух! Изпълнете трибуните до краен предел, и нека създадем атмосфера, която съперникът никога няма да забрави!

Големият сблъсък ще се играе този четвъртък, 15 октомври, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски".

Билетите се изчерпват бързо! Призоваваме ви да не чакате последния момент.

Физически билети за двубоя можете да закупите всеки ден от 10:00 до 19:00 часа на касите на стадиона откъм ул. „Гурко" и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска" №12, както и онлайн в мрежата на Евентим."