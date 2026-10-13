Португалски анонимник ще свири на ЦСКА - "Монако"

34-годишният съдия Жоао Гонсалвеш от Порто е изпратен от УЕФА за първата среща на ЦСКА в Лигата на конференциите с "Монако" в четвъртък от 19,45 часа на националния стадион "Васил Левски".

Останалите от съдийската бригада също са португалци. Педро Рибейро и Тиаго Коща са асистенти на страничните линии, Жозе Беса е четвърти съдия. Отговорник за видеоповторенията или главен ВАР-съдия е Андре Нарцизо, а асистент-ВАР - Елдер Малейро.

Гедминас Мажейка от Литва е съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА е Йон Поалелунги от Молдова.

Реферът е в елита на португалския футбол от 2021 година, а само три по-късно получава и международна значка. В първата година УЕФА го праща единствено на мачове на национални отбори до 17 години, но от 2025-а доверието към него се засилва с с четири мача в младежката Шампионска лига и един в Лигата на конференциите.

През този сезон е получил два мача в квалификациите на третия турнир в Европа: "Линкълн" (Гибралтар) - "Интер Ескалдес" (Андора) и "Дери Сити" (Ирландия) - "Риека" (Хърватия).

Прави впечатление обаче, че не прекалява с картоните и във въпросните два мача е показал само седем жълти, но пък е дал дузпа в първата среща. Подобна е статистиката му и в португалското първенство, където в четири мача е показал 16 жълти картона и нито един червен.