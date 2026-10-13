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https://www.24chasa.bg/sport/article/23725770 www.24chasa.bg

Енчо Керязов: Дългосрочното партньорство между БОК и Българския спортен тотализатор ще осигури спокойствие на българските олимпийци

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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов участва в официалното представяне на стратегическото партньорство между Българския олимпийски комитет (БОК) и Държавно предприятие „Български спортен тотализатор" (БСТ) за периода 2026–2028 г. Споразумението обхваща настоящия олимпийски цикъл и е насочено към подкрепа на олимпийското движение и подготовката за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

„За първи път се подписва дългосрочно споразумение между тотализатора и БОК. Така показваме конкретен резултат от съвместната ни работа през последните четири месеца. В началото на мандата на обещахме по-добро управление и контрол на публичните средства. Целта ни е да се гарантира спокойствието на нашите олимпийци в предстоящата олимпийска година. Надявам се, че средствата ще бъдат в полза на нашите спортисти", заяви министър Керязов.

На събитието присъстваха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Тервел Пенков.

В рамките на споразумението БСТ ще осигурява финансова подкрепа за дейността на БОК и за реализирането на инициативи през целия олимпийски цикъл. Сред тях са национални олимпийски фестивали, дейности на Националната олимпийска академия, обучения и семинари за млади спортисти и треньори, както и подготовката и участието на българските делегации в международни спортни форуми.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов СНИМКА: Министерство на спорта
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