БК "Локомотив" пише история в Пловдив с първи мач от ФИБА Къп

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Срещата е в зала "Сила" срещу румънски баскетболисти

На 14 октомври, сряда, БК "Локомотив" ще приеме румънския Райфайзен Орадя в мач от втория кръг на ФИБА Къп, съобщават от клуба.

Срещата в зала "Сила" започва в 19 часа и ще има историческо значение за града - за първи път Пловдив ще бъде домакин на двубой от редовната фаза на турнира.

С дебюта си в основната фаза на ФИБА Къп "Локомотив" поставя нова страница в историята на пловдивския баскетбол. След изкачването до Националната баскетболна лига клубът прави следващата стъпка с участие в европейски клубен турнир, а утрешната среща ще даде възможност на пловдивската публика да стане част от това събитие.

"Черно-белите" започнаха европейската си кампания с гостуване на латвийския ВЕФ Рига, в което отстъпиха със 83:106. Девърл Рамзи бе най-резултатен с 21 точки и 9 асистенции.

Предстоящият съперник е сред утвърдените клубове в румънския баскетбол. "Орадя" има три шампионски титли на страната – от 2016, 2018 и 2019 г. През сезон 2020/21 тимът спечели бронзовите медали във ФИБА Къп. В първия си мач от тазгодишното издание на турнира румънците победиха швейцарския Фрибург Олимпик с 93:67, а Крис Ричард завърши с 20 точки.

Билетите за срещата са в продажба.