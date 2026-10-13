ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 1 април 2027 г. Китай намалява данъчните облекч...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23726012 www.24chasa.bg

Формула 1 се завръща в Африка

1772
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

Формула 1 се завръща в Африка за първи път от 1993 с десетгодишен договор за Гран при на Руанда, обявиха от шампионата. Състезанията ще бъдат провеждани на 40 километра южно от столицата Кигали, а трасето ще бъде довършено до първото домакинство на страната през 2030.

"Пистата ще бъде проектирана така, че да функционира в хармония с естествения ландшафт, използвайки денивелацията на района (Бугесера) за създаването на уникално и предизвикателно състезателно изживяване. Същевременно на феновете ще бъдат осигурени изключителни възможности за наблюдение", гласи официалното съобщение.

Завръщането в Африка бе дългогодишна амбиция на Формула 1.

"Днес е исторически момент. След като Руанда се присъедини към календара в началото на следващото десетилетие, Формула 1 ще кара на всеки населен континент. Така световният шампионат ще бъде по-близо от всякога до феновете си по света", заяви изпълнителният директор Стефано Доменикали.

Президентът на Руанда Паул Кагаме добави: "За Руанда е чест да приеме африканското Гран при на Формула 1 и да сподели този момент с повече от 100 милиона фенове на континента. Мнозина от тях са млади и заслужават да видят този спорт отблизо".

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)