Формула 1 се завръща в Африка за първи път от 1993 с десетгодишен договор за Гран при на Руанда, обявиха от шампионата. Състезанията ще бъдат провеждани на 40 километра южно от столицата Кигали, а трасето ще бъде довършено до първото домакинство на страната през 2030.

"Пистата ще бъде проектирана така, че да функционира в хармония с естествения ландшафт, използвайки денивелацията на района (Бугесера) за създаването на уникално и предизвикателно състезателно изживяване. Същевременно на феновете ще бъдат осигурени изключителни възможности за наблюдение", гласи официалното съобщение.

Завръщането в Африка бе дългогодишна амбиция на Формула 1.

"Днес е исторически момент. След като Руанда се присъедини към календара в началото на следващото десетилетие, Формула 1 ще кара на всеки населен континент. Така световният шампионат ще бъде по-близо от всякога до феновете си по света", заяви изпълнителният директор Стефано Доменикали.

Президентът на Руанда Паул Кагаме добави: "За Руанда е чест да приеме африканското Гран при на Формула 1 и да сподели този момент с повече от 100 милиона фенове на континента. Мнозина от тях са млади и заслужават да видят този спорт отблизо".