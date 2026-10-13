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Бъдещият №1 Зверев преодоля Бублик и травма за 1/4-финал в Шанхай

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Александър Зверев се държи за десния крак. Снимка: Ройтерс

Ден след като разбра, че на 2 ноември за първи път в кариерата ще стане №1 в световния тенис,  Александър Зверев се класира за четвъртфиналите в турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай (Китай)

Германецът надви в труден дуел със 7:6 (6), 4:6, 7:6 (1) Александър Бублик (Казахстан).

Освен отпора на съперника Зверев трябваше да преодолее и травма в десния крак, която затрудняваше движението му настрани.

Баща му и негов треньор Александър Зверев-старши даже му предложи да се откаже, за да не стане положението по-лошо. Саша обаче устоя.

Съперник на германеца в четвъртфиналната фаза ще бъде Алекс де Минор (Австралия), който победи Карен Хачанов (Русия) с 6:3, 6:4.

Александър Зверев се държи за десния крак. Снимка: Ройтерс

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