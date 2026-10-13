„Нетфликс“ ще излъчва мачовете от световното през 2030-а в Испания и Андора

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Стрийминг платформата „Нетфликс" се сдоби с правата за излъчване на мачовете от световното първенство през 2030 г. за аудиторията в Испания и Андора, съобщава агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Това ще бъде първото излъчване на „Нетфликс" на голям международен турнир в двете държави, като феновете проследиха срещите на световните шампиони в ефира на националната телевизия RTVE. Сделката ще покрие всички 104 мача на предстоящия турнир.

„Според договора един мач на ден ще бъде излъчван безплатно в Испания посредством свободен канал с национално покритие", съобщават от „Нетфликс".

Световното през 2030-а ще е в Испания, Мароко, Португалия, Уругвай, Аржентина и Парагвай (по 1 мач в последните 3 държавни в чест на 100 г. от първия мондиал в Уругвай).