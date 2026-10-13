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Над 20 хил. ще подкрепят ЦСКА срещу “Монако”

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Снимка: ЦСКА

Над 20 хил. фенове ще подкрепят ЦСКА в първия им мач от същинската фаза на Лигата на конференциите срещу “Монако”. Срещата е от 19,45 в четвъртък на Националния стадион “Васил Левски”.

48 часа преди първия съдийски сигнал “червените” са продали повече от 15 хил. пропуска. Очаква се до началото на срещата поне още 5 хил. да закупят билет и да са на трибуните срещу френския гранд.

Със сигурност двубоят с “Монако” ще се превърне в най-посетения от “армейците” за този сезон. А за това, разбира се, има и няколко предпоставки. Освен че ЦСКА ще играе срещу солиден опонент, пропуските са на нормални цени. Сред феновете цари и ентусиазъм заради добрите резултати на отбора, както и след идването на новия треньор Маркус Гиздол.

В същото време стана ясно, че една от звездите на “червените” - Жан-Филип Гбамен, е под сериозна въпросителна за предстоящия двубой в четвъртък. Котдивоарският бранител пропусна гостуването на ЦСКА 1948 заради разтежение, а лекарският щаб прави всичко възможно да го изправи на крака.

Крайният бранител Анджело Мартино пък ще е на линия за сблъсъка с “Монако”. Аржентинецът бе заменен в Бистрица заради болки в крака. След кратка почивка обаче левият бек вече няма оплаквания и ще попадне в състава на Гиздол за европейския му дебют с ЦСКА.

Снимка: ЦСКА

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