“Левски” прекосява граница с автобус за мача с НЕК

Отборът на “Левски” ще смени два вида транспорт, за да стигне до нидерландския град Ниймеген, където ще се изправи срещу местния НЕК във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. Срещата е от 22 ч в четвъртък.

“Сините” ще летят първо до Веце, Германия, а оттам с автобус ще се отправят за Ниската земя. Причините да се стигне дотам, че отборът да прекоси границата между Нидерландия и Германия, са няколко. Първо в Ниймеген няма летище. Това във Веце пък е доста по-близо до града, където “сините” ще гостуват, отколкото най-близкото в Нидерландия - в Айндховен. И по този начин клубът решава този логистичен проблем. Тази практика се използва редовно за мачове в Европа от всички тимове, когато, разбира се, този вариант е по-удачен.

Иначе “сините” потеглят към Германия с полет от София в 15 ч. Шампионите на България няма да тренират в Нидерландия.

Очаква се предводителят на столичани Хулио Веласкес отново да излезе без типичен централен нападател за визитата на НЕК. В предни позиции ще действат Око-Флекс, Рейналдо и Евертон Бала. На вратата пък ще се завърне Светослав Вуцов, който пропусна гостуването на “Черно море”. Капитанът на тима Кристиан Димитров също ще е на линия за срещата от Лига Европа. Централният защитник не игра във Варна, тъй като получи лека контузия по време на мачовете за националния отбор на България.

На стадион “Гофертстадион” секторът, отреден за родния тим, ще бъде пълен до краен предел.