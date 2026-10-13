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Травма спира бивш младежки национал от "Ботев" (Пд) за "Ботев"(Враца)

Велизар Маджаров

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Димитър Тонев Снимка: "Ботев" (Пд)

Травма спира бившия младежки национал от пловдивския "Ботев" Димитър Тонев за 1/4 финалния мач от новия турнир за купата на Елита срещу "Ботев" от Враца.

Двубоят е в сряда от 19 часа на стадион "Христо Ботев". 25 годишният офанзивен халф е с разтежение и пропусна последната тренировка на отбора.

С оглед очертаващия се не лесен мач за "жълто-черните" за купата на България в неделя на бургаския стадион "Лазур" с един от лидерите във Втора лига "Черноморец" са възможни някои ротации на състава, за да могат повече футболисти да получат игрови минути.

Със сигурност никой от двата мача през седмицата не се неглижира. Във всички ще гоним победите, признаха от "Ботев".

В сряда сутринта, старши треньорът Станислав Генчев и асистентите му ще проведат последна тонизираща тренировка на базата в "Коматево".

Димитър Тонев Снимка: "Ботев" (Пд)

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