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https://www.24chasa.bg/sport/article/23727269 www.24chasa.bg

"24 часа" позна: Вратарят каратист от Горна Оряховица изгоря за 2 г.

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Реферът на срещата между “Локо” (Горна Оряховица) и “Национал” е на земята, след като стражът на домакините го удари с крак в главата.

Вратарят каратист от тима на "Локо" (Горна Оряховица) до 18 г., който с удар в главата нокаутира съдията след двубоя от Елитната група у нас срещу "Национал" - Александър Стоянов, бе отстранен от футбола за 2 г.

Това реши ДК към БФС.

"24 часа" прогнозира в неделя, че наказанието на 18-годишния играч ще е именно такова - това е най-тежката мярка в правилника.

Ето какво пишат от ДК към футболния ни съюз.

"По доклад за множество удари на длъжностно лице след края на срещата, довели до телесна повреда, ДК налага максимално предвиденото наказание в ДП, на основание чл.26 от ДП /2026/2027/ наказва Александър Ивайлов Стоянов – състезател на ОФК „Локомотив" гр. Горна Оряховица със спиране на състезателни права за 2 /две/ години считано то 10.10.2026 година", се казва в становище.

Наказанието подлежи на обжалване. 

Реферът на срещата между “Локо” (Горна Оряховица) и “Национал” е на земята, след като стражът на домакините го удари с крак в главата.

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