Пускат слух, че няма да има общо събрание на борбата заради прокурорска проверка. Няма как да стане

Федерацията по борба се опитва по всякакъв начин да провали общото събрание в събота, което е и изборно. Сега наред е поредната жалба до прокуратурата за редовността на подписката с което бе свикано, въпреки че и студентите по право знаят, че прокуратурата няма как да спре окончателно съдебно решение.

Въпреки това е звъняно по клубове, като се изтъква точно този аргумент, че можело да се спре общото събрание. Целта е да се разколебаят делегатите на конгреса.

В същия момент 7-кратният световен и олимпийски шампион Валентин Йорданов, двукратният олимпийски първенец Армен Назарян и дългогодишният меценат на този спорт Гриша Ганчев подкрепиха явно кандидата за президент Тодор Ангелов.

"Вече ни се подиграват по света", категоричен бе Йорданов.

Гриша Ганчев гледал до 1 часа сутринта схватките на нашите на световното за младежи в Лас Вегас, където записахме срамните 3 загуби с технически туш в квалификациите и първия кръг.

"Треньорът ни бил грозен. Да поканим Джордж Клуни ли. Всичко това е расизъм", категоричен е Ганчев. Той спонсорира ЦСКА, а най-добрите ни състезатели, които всички са в този клуб, бяха спрени от световното от федерацията.

"Медали вземат датчани, брунейци. Имената им са различни, но за тях всичките са наши. Само в България има такава дискриминация спрямо натурализираните състезатели. А без тях се къпем преди финалите", бе отбелязано на пресконференцията.

При положение че Тодор Ангелов не бъде избран, Ганчев се оттегля тотално от спорта. Валентин Йорданов пък сподели, че се надява отново да се върне в залата, след като през последните години просто не може да гледа българските състезатели.

А само преди две години взехме две олимпийски титли в Париж.