Димитър Кузманов отнесе италианец в Олбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 125" в Олбия (Италия) с награден фонд 203 900 евро.

33-годишният българин, който преди това постигна две победи в квалификациите, се наложи убедително с 6:1, 6:1 над представителя на домакините Симоне Маселани за 74 минути игра.

Кузманов поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част спечели два пъти по три поредни гейма. С победата българинът заработи 13 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 367-ото място.

Във втория кръг Кузманов ще се изправи срещу втория поставен Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина). Това ще бъде четвърти мач между двамата, като Джумхур води с 2:1 победи.

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски ще участва в надпреварата на двойки. На старта българинът и полякът Филип Печонка ще срещнат американците Натаниел Ламънс и Джаксън Уитроу.