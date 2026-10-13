Щангите спират и фалита

Молбата за фалит на федерацията по щанги може да бъде изтеглена и преди официалното вписване на Асен Златев като президент на федерацията. Вече няма никаква пречка за смяната на властта, след като клуб “Христо Бъчваров” (Сливен) на Пламен Братойчев реши да не обжалва първоинстанционното решение, че събранието, което бе спечелено от Златев срещу Стефан Ботев, е легитимно.

Още през декември миналата година, когато бе избран, Асен Златев гарантира, че има спонсор, който да помогне за изплащането на задълженията на федерацията, които отново надвишиха половин милион евро, като най-много пари се дължат на държавата.

Все пак е направена стъпка в решаване на блокадата на този спорт, който е без финансиране за тази година, защото няма отчет, който да е внесен в спортното министерство.

В близките дни националите ни трябва да заминат на лагер в Китай за аклиматизация преди началото на световното първенство в Нанджин.

