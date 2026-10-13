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https://www.24chasa.bg/sport/article/23728855 www.24chasa.bg

"Дея Волей" пуска абонаментни карти по 59 и 99 евро и ВИП по 1500

Велизар Маджаров

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Снимка: "Дея"

Своеобразна кампания организират от "Дея" за новия сезон в Супер Волей.

"Вече са подготвени и скоро ще бъдат на разположение на нашите привърженици и фенове. За домакинските ни мачове в зала "Младост" в редовния сезон картите са по 59 евро. 99 евро са за редовния сезон, за плейофите в шампионата и купата на България.

Имаме и пропуски по 1500 евро за зрители, които ще бъдат настанени във ВИП-а с кетъринг. Те ще са за наши партньори, приятели и всички, които искат да подпомогнат финансово клуба", разкри пред "24 часа" собственикът и президент на "Дея Волей" д-р Александър Маджуров.

Масовите билети за домакинските мачове ще са по 5 евро. Гратис е достъпът за деца до 7 години и пенсионери. Само срещу едно евро на трибуните ще бъдат всички ученици.

Контролата между "Дея" и "Берое", планирана за събота отпада по молба на заралии, които вече допуснаха две загуби от бургаския тим по време на предсезонната подготовка.

"Цветан Соколов навлиза в все по-добра спортна форма, след едноседмично възстановяване от травма в глезена. Надявам се да стартира ударно в първия кръг от шампионата на 22 октомври срещу градския съперник "Нефтохимик", призна старши треньорът на "Дея" Георги Димитров.

Снимка: "Дея"

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