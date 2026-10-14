Христо Стоичков предизвика скандал с визита в Северен Кипър

Камата дал първи удар на мач като посланик на ФИФА в непризнатата държава

Христо Стоичков предизвика крупен скандал в Кипър, след като се появи в окупираната от Турция северна част от острова, и то в качеството си на посланик на ФИФА. Единствено Турция признава независимостта на тази част на острова, която бе завладяна през миналия век.

Камата бил на острова по покана на кипърската федерация, която била в пълен шок от това.

Стоичков се е появил в окупираната територия в събота, 10 октомври. Той е дал началния удар на мач.

Според сайта Cysport Стоичков е бил на двубоя “Аполон” (Гериос) и “Йеникент” (Перзинчъ). Той се е състоял в окупираната част на столицата Никозия и е рекламирана като начин за заздравяване връзките между общностите. В публикацията изрично се подчертава, че Камата е бил там като посланик на ФИФА. По-късно статията изчезна от сайта на медията.

Кипърската федерация, която е член на ФИФА и УЕФА, официално призна пред INK, че не е знаела нищо за участието на Стоичков. В централата били силно разтревожени от ситуацията. Федерацията е единствено призната в Кипър и Стоичков е там за програмата “Футбол в училище”, която е съвместна между ФИФА, централата и министерството на образованието.

Съществува и футболна федерация на Северен Кипър, но тя няма никакво официално признаване от страна на ФИФА и УЕФА. Навремето дори имаше наказания за играчи, които се включваха в тамошното първенство.

Кипърците ще настояват за разследване от страна на ФИФА за това дали е имало специална покана за участие в този мач, или Стоичков е действал само по покана на клубовете или на своя глава.

Доказателствата към момента сочат единствено за присъствието на Стоичков, но не и дали всичко е организирано от непризнатата федерация.

Според кипърците ФИФА трябва да отговори на следните въпроси - кой е поканил Стоичков в окупирана част от Никозия, знаела ли е световната централа за това посещение на своя посланик, той участвал ли е в събитието в лично качество или като посланик на “Футбол в училище” и кой е организирал посещението и замесена ли е непризнатата футболна федерация на Северен Кипър.

Във вторник Стоичков участва в откриването на нов терен в 3-о основно училище в Идалион с президента на кипърската федерация Харис Лоизидес. Журналистите обаче не били допуснати до гостите.

Обединението на Кипър е цел от години, но се подчертава, че трябва да се спазват правилниците на ФИФА и институционалната юрисдикция на призната федерация.

През 2013 г. ФИФА и УЕФА се опитаха да посредничат между двете федерации на острова, но в крайна сметка потвърдиха, че единствената легитимна е тази на гръцката част.

Присъствието на Стоичков не означава, че федерацията на Северен Кипър е призната, но повдига доста неудобни въпроси.

Началният удар е даден пред камерите и всичко е запечатано.