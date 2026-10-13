Инфантино тайно прибирал заплата и от американците

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Злощастният президент на ФИФА Джани Инфантино се замеси в поредния скандал. Английският вестник “Таймс” разкри, че той е получил втора заплата от организационния комитет на миналото световно на стойност от 1,76 милиона долара за 2024 г. Те са минали през фирмата FWC26, която бе създадена специално за провеждането на шампионата.

Това става ясно от данни на американските данъчни власти, но не и от финансовия отчет на ФИФА, който е длъжен да покаже всички заплати и премии, които получават висшите служители на централата.

През 2024 г. Инфантино е посочил, че е получил 5,51 милиона долара от ФИФА.

Според “Таймс” нито генералният секретар на централата Матиас Графстрьом, нито президентът на КОНКАКАФ Виктор Моделиани (Канада), който отговаряше за световното, не са получили подобни плащания през американската компания.

Моделиани се смята за най-сериозния претендент на Инфантино за президентския пост на изборите в Мароко догодина, но до момента не е издигната кандидатурата му за поста.