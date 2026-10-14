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Спорт по телевизията днес

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Снимка: Ройтерс

10,45 ч Футбол, "Мелбърн Виктори" - "Сеул" "Нова спорт"

13,30 ч Футбол, "Висел Кобе" - "Чонбук Хюндай" "Диема спорт" 3

13,00 ч Футбол, "Кашива Рейсол" - "Порт Банкок" "Нова спорт"

13,00 ч Колоездене (жени), обиколка на Холандия Eurosport 1

13,00 ч Тенис, турнир в Шанхай Max Sport 1

13,25 ч Колоездене на писта, световно в Шанхай Eurosport 2

14,30 ч Колоездене (мъже), обиколка на Холандия Eurosport 1

16,45 ч Футбол, "Насаф Карши" - "Ал Вахда" "Нова спорт"

17,00 ч Колоездене (мъже), обиколка на Венето Eurosport 1

19,00 ч Футбол, "Ботев" (Пд) - "Ботев" (Вр) "Диема спорт"

19,00 ч Футбол, "Ал Таавон" - "Ал-Раян" "Нова спорт"

19,00 ч Баскетбол, "Апоел" (ТА) - "Бешикташ" Max Sport 2

19,45 ч Футбол, ЛАСК - "Ливърпул" bTV Action

19,45 ч Футбол, "Фейенорд" - "Комо" RING

20,30 ч Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Байерн" Max Sport 1

21,45 ч Футбол, "Кувейт СК" - "Ал Халидия" "Нова спорт"

22,00 ч Футбол, "Манчестър Сити" - "Пари Сен Жермен" bTV Action

22,00 ч Футбол, "Рома" - "Реал" (Мадрид) bTV Action

22,00 ч Футбол, "Линкълн Сити" - "Уест Хем" "Диема спорт" 2

1,00 ч Футбол, "Атлетико" (М) - "Монтевидео Сити" MAX Sport 4

3,30 ч Футбол, "Флуминензе" - "Палмейрас" MAX Sport 4

8,30 ч Голф, Открито на Индия Max Sport 2

9,30 ч Тенис, турнир в Шанхай Max Sport 1

Снимка: Ройтерс
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