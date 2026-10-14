10,45 ч Футбол, "Мелбърн Виктори" - "Сеул" "Нова спорт"
13,30 ч Футбол, "Висел Кобе" - "Чонбук Хюндай" "Диема спорт" 3
13,00 ч Футбол, "Кашива Рейсол" - "Порт Банкок" "Нова спорт"
13,00 ч Колоездене (жени), обиколка на Холандия Eurosport 1
13,00 ч Тенис, турнир в Шанхай Max Sport 1
13,25 ч Колоездене на писта, световно в Шанхай Eurosport 2
14,30 ч Колоездене (мъже), обиколка на Холандия Eurosport 1
16,45 ч Футбол, "Насаф Карши" - "Ал Вахда" "Нова спорт"
17,00 ч Колоездене (мъже), обиколка на Венето Eurosport 1
19,00 ч Футбол, "Ботев" (Пд) - "Ботев" (Вр) "Диема спорт"
19,00 ч Футбол, "Ал Таавон" - "Ал-Раян" "Нова спорт"
19,00 ч Баскетбол, "Апоел" (ТА) - "Бешикташ" Max Sport 2
19,45 ч Футбол, ЛАСК - "Ливърпул" bTV Action
19,45 ч Футбол, "Фейенорд" - "Комо" RING
20,30 ч Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Байерн" Max Sport 1
21,45 ч Футбол, "Кувейт СК" - "Ал Халидия" "Нова спорт"
22,00 ч Футбол, "Манчестър Сити" - "Пари Сен Жермен" bTV Action
22,00 ч Футбол, "Рома" - "Реал" (Мадрид) bTV Action
22,00 ч Футбол, "Линкълн Сити" - "Уест Хем" "Диема спорт" 2
1,00 ч Футбол, "Атлетико" (М) - "Монтевидео Сити" MAX Sport 4
3,30 ч Футбол, "Флуминензе" - "Палмейрас" MAX Sport 4
8,30 ч Голф, Открито на Индия Max Sport 2
9,30 ч Тенис, турнир в Шанхай Max Sport 1