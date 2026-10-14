Кабаков вбеси "Байерн" при драма за 3:3 в Норвегия (резултати от Шампионската лига)

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Още преди мача веднага имах чувството, че съдията иска да направи нещо специално днес. Беше невероятно очевидно, че в даден момент ще изиграе по-голяма роля.

Това обяви треньорът на "Байерн" 3:3 Венсан Компани след драматичното реми 3:3 при визитата на норвежкия "Викинг" във втория кръг на Шампионската лига.

Българският рефер Георги Кабаков влезе в център на вниманието няколко пъти при първия си наряд за мач на германския гранд.

След като при 2:2 в Бундеслигата срещу "Аугсбург" "Байерн" получи гол в 8-ата сек, в Ставангер домакините поведоха в 72-ата сек чрез Джани Стенснес.

Петер Кристиансен направи 2:0 за "Викинг" в 38-ата мин.

6 мин след почивката дойде първата ситуация, при която Кабаков вбеси "Байерн".

Конрад Лаймер бе фаулиран в пеналта, но пловдивчанинът не сметна това за нарушение, а показа жълт картон на австрийския национал. Наложи се обаче да прегледа ситуацията след сигнал от ВАР и даде дузпа. От нея Хари Кейн намали изоставането на гостите. Картонът на Лаймер не бе отменен.

Последва още едно попадение на капитана на Англия (60), като и на Луис Диас (71), за да направи "Байерн" обрат до 3:2.

Малко след това обаче баварците останаха с човек по-малко. Кабаков изгони Майкъл Олисе, след като му показа 2 жълти картона в рамките на секунди. Френският национал първо, явно изнервен от Златко Трипич, който постоянно го тормозеше с грубости, му влезе отзад. След това взе топката и я метна в лицето му. Компани впоследствие нарече постъпката на Олисе глупава.

В 81-ата мин Кабаков отново ядоса "Байерн". И пак бяха замесени Лаймер, и Трипич. При единоборство между двамата първият получи удар в главата, както заяви после.

"Съдията така или иначе си свиреше каквото си иска, но това е друга тема. След удара по мен вярвах, че реферът е длъжен да прекъсне играта. Това се изисква след удар в главата. Но и това нямаше значение в този момент", заяви Лаймер.

Вместо това Кабаков извади австриеца от терена, защото е останал да лежи твърде дълго и така остава "Байерн" с двама човека по-малко, пише в коментара си "Кикер".

От авторитетното издание дори си направиха труда да извадят кирливи ризи на нашия арбитър заради случилото се в Ставангер.

"Кабаков обаче привлече негативно внимание не само във вторник, а и в миналото. През октомври 2025 г. 40-годишният съдия беше наказан за неопределено време от Българския футболен съюз (БФС). Причината тогава беше "незадоволително представяне като ВАР съдия".

Санкцията обаче беше ограничена в няколко отношения. От една страна, тя важеше само за национално ниво, поради което УЕФА все пак го назначи в края на октомври. От друга страна, българинът се появи отново в официалните назначения на федерацията още на 4 ноември 2025 г. и три дни по-късно отново ръководи мач от лигата", припомня "Кикер".

Не стига Кабаков, ами и "Викинг" довкисна "Байерн" с гол за 3:3 в 90-ата мин на Херман Хауген.

Други резултати от Шампионската лига:

"Сабах" (Азер) - "Славия" (Чех) 2:0

"Ланс" (Фр) - "Спортинг" (Пор) 0:2

"Арсенал" (Анг) - "Лил" (Фр) 3:0

"Атлетико" (М, Исп) - "Манчестър Юнайтед" (Анг) 2:0

"Галатасарай (Тур) - "Барселона" (Исп) 1:4

"Интер" (Ит) - "Брюж" (Бел) 3:4

"РБ Лайпциг" (Гер) - "Айндховен" (Нид) 1:0

"Виляреал" (Исп) - "Наполи" (Ит) 3:1