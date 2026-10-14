Везенков и "Олимпиакос" изравниха най-големия обрат в Евролигата за сладка победа във Валенсия

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"Олимпиакос" с българската баскетболна звезда изравни най-големия обрат в историята на Евролигата, след като навакса 28 точки пасив и победи със 102:97 след продължение "Валенсия" в Испания в среща от петия кръг.

Гръцкият тим, който е и шампион на Европа за миналия сезон, изоставаше с 34:62 в началото на второто полувреме. Още в края на редовното време "Олимпиакос" поведе с 84:83, но "Валенсия" все пак прати мача в продължение - 90:90.

Везенков и компания спечелиха допълнителните 5 минути с 12:7 и записаха четвъртия си успех през кампанията. За "Валенсия" пък това бе първо поражение.

Везенков приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин той излезе и на 12-о място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Той вече има на сметката си 3774, което е с две повече от испанеца Серхио Родригес, който до момента заемаше тази позиция.

За "Олимпиакос" Жан Монтеро наниза 26 точки, а още 23 прибави Еван Фурние.

Единствената друга победа след обрат от 28 точки постига през сезон 2012/2013 полският "Асеко Проком" (Гдиня) срещу италианския "Монтепаски" (Сиена) - 95:88, отново след продължение.