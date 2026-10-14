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https://www.24chasa.bg/sport/article/23730278 www.24chasa.bg

Хари Кейн продължава да чупи голови рекорди

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Хари Кейн

След равенството 3:3 между "Байерн" и "Викинг" в Норвегия, нападателят на баварците Хари Кейн има общо 57 гола в историята на Шампионската лига. По този начин англиският национал се изкачи на осмото място във вечната класация на турнира, задминавайки Руд ван Нистелрой. Със същия брой попадения е и Томас Мюлер, а с едно повече Ерлинг Холанд.  

С тези два гола Кейн вече е отбелязал 36 попадения в Шампионската лига, след като е навършил 30 години, подобрявайки рекорда на Лионел Меси за най-много голове в турнира след тази възраст. Освен това той вече е в серия от 9 поредни мача с гол в Шампионската лига.

Хари Кейн

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