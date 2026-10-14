Вратарят на "Виляреал" пропуснал мач от Шампионската лига заради въоръжен грабеж

Вратарят на "Виляреал" Петер Гулачи е пропуснал мача във вторник срещу "Наполи" в Шампионската лига заради въоръжено нахлуване в дома му часове преди срещата, съобщиха от клуба.

Въоръжени мъже са нахлули в дома на унгарския вратар в къщата му, докато той е бил там заедно със съпругата си и с двете си деца. Гулачи живее в района Монастериос, а бандитите са влезли в ранните часове на вторник.

Няма пострадали, но самият Гулачи е бил много уплашен, както и останалите членове на семейството му. Той не е спал през цялата следваща нощ и от отбора са решили да му дадат почивка.

Луис Жуниор бе на вратата, а "Виляреал" спечели мача от лигата с 3:1.