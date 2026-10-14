Феновете на "Локо" (Пд) събраха за 48 часа над 35 000 евро в помощ на клуба

По-малко от 48 часа след началото на дарителската кампания в помощ на "Локо" (Пд) събраните средства вече надхвърлят 35 000 евро, съобщиха от Сдружение "Магията на Пловдив", което започна инициативата.

От клуба на привържениците на "черно-белите" също излязоха със съобщение на своята страница във Фейсбук, в което феновете изразиха увереност, че "общата посока между клуб и привърженици е пътят към връщането на доверието и възраждането на черно-бялата идея".

"35 282.25 евро! "Локомотив" (Пловдив) - това сме ние!

За по-малко от 48 часа феновете на "Локомотив" показаха, че са най-големият актив на клуба. Хора, готови да дадат дори от залъка си, за да може любимият ни клуб да върви по честния път.

Това е поредното доказателство, че когато сме единни, можем да постигнем много. Вярваме, че общата посока между клуб и привърженици е пътят към връщането на доверието и възраждането на черно-бялата идея. Това са моментите, в които отново ще вдигнем гордо глави заради делата си.

Битката тепърва започва. Отварянето на дарителските сметки е само първата крачка. Не става дума само за пари. Става дума за доверие, за достойнство и за бъдещето на Локомотив. За отговорността да оставим клуба си такъв, какъвто го обичаме, и за вярата, че заедно можем да го изправим на крака.

Това е нашият клуб. Нашата история. Нашата кауза. И няма да се откажем от нея! Тази битка ще я спечелим ние!", написаха от фенклуба.