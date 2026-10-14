Треньорът на ЦСКА: Трябва да сме храбри, харесвам стила на "Монако"

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол даде пресконференция преди утрешното домакинство срещу "Монако" при старта на третия по сила евротурнир - Лигата на конференциите.

"Разбира се, смятам, че това е голямо предизвикателство. Ще се изправим срещу един от лидерите в Европа в момента. Знаем какви качества имат. Мачът ще бъде труден, но сме наясно и с нашите възможности.

Имаме отличен отбор с много добри футболисти. Може би ще трябва да променим нещо в състава в сравнение с предишния мач. Ще видим как се чувстват играчите. Всеки ден преценяваме състоянието им.

Важно е да сме смели и храбро на опитаме да играем възможно най-добре на терена. От това, което видях в първия ми мач (3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица), харесах много неща в играта ни и много от играчите показаха добро представяне.

Но "Монако" има предимство пред нас, те отдавна работят заедно. Треньорът Филипе Луис върши страхотна работа, харесва ми стилът им на игра. Прилича на стила, който аз искам да се играе. Ще се борим здраво и ще дадем всичко от себе си. Очакваме много фенове на стадиона, а ние ще дадем всичко от себе си на терена.

Знаем как стоят нещата преди мач срещу голям съперник, но в началото резултатът е 0:0. Ще видим какво ще се случи на терена. Към момента е трудно да кажем категорично какви ще бъдат детайлите в този мач. Работим заедно до последния възможен момент, така че да имаме добри шансове да ги победим", коментира германецът.