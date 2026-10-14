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Инфантино вдига парите за всяка федерация от 10 млн. на 25 млн. долара преди изборите

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Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

ФИФА се подготвя да предложи на членките си общ фонд за развитие в размер на 6,35 милиарда долара за следващия четиригодишен цикъл. Според писмо от президента Джани Инфантино всяка от 211-те национални асоциации ще получи по 25 милиона долара - сума, значително надвишаваща първоначално планираните 10 милиона.

Финансовият ресурс е осигурен благодарение на рекордните приходи от световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки че финансовата година все още не е приключила, ФИФА прогнозира приходи от близо 15 милиарда долара за периода 2022–2026 г. За да финансира новия пакет за развитие, централата възнамерява да използва над 3,5 милиарда долара от увеличените си финансови резерви.

Средствата са предназначени за подобряване на инфраструктурата и развитието на играта във всички 211 асоциации, шестте континентални конфедерации и партньорски организации.

Значителното увеличение на финансовите средства идва в момент на засилващата се опозиция срещу Джани Инфантино преди предстоящия изборен конгрес на 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко. Затова някои го смятат за стратегически ход преди изборите.

Опитите на Инфантино да комерсиализира големите турнири чрез търговски дружества под проекта FIFA Forward Enterprise предизвикаха остър отпор от УЕФА, Азиатската футболна конфедерация (AFC) и КОНКАКАФ.

Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

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