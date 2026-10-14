И сребро за България от световната купа по стрелба в Кайро

Страхотен финал от световната купа по спортна стрелба в дисциплината 10 метра пистолет при жените с участието на две българки завърши в египетската столица Кайро.
Мирослава Минчева завоюва сребърния медал след впечатляващо представяне сред най-добрите състезателки на планетата. Българката се класира за финала с трети резултат от 577 точки. Отлично се представи и Антоанета Костадинова, която с 576 точки също намери място сред осемте финалистки от общо 66 участнички в дисциплината.
Във финала Мирослава Минчева се пребори за сребърното отличие в изключително оспорвана надпревара. Един от решаващите моменти дойде при предпоследния ѝ изстрел, когато резултат от 9,0 точки намали шансовете ѝ да измести от първото място шампионката Елумира Карапетинян от Армения.
Антоанета Костадинова зае шестото място.
Така България продължава участието си в световната купа в Кайро с общо един сребърен и един бронзов медал, което отрежда на страната ни осмото място във временното класиране по нации.
Междувременно приключи и дисциплината 50 метра пушка, 3 х 20 при мъжете, където Антон Ризов зае 27-ото място с актив от 574 точки.