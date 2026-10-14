И сребро за България от световната купа по стрелба в Кайро

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Страхотен финал от световната купа по спортна стрелба в дисциплината 10 метра пистолет при жените с участието на две българки завърши в египетската столица Кайро.

Мирослава Минчева завоюва сребърния медал след впечатляващо представяне сред най-добрите състезателки на планетата. Българката се класира за финала с трети резултат от 577 точки. Отлично се представи и Антоанета Костадинова, която с 576 точки също намери място сред осемте финалистки от общо 66 участнички в дисциплината.

Във финала Мирослава Минчева се пребори за сребърното отличие в изключително оспорвана надпревара. Един от решаващите моменти дойде при предпоследния ѝ изстрел, когато резултат от 9,0 точки намали шансовете ѝ да измести от първото място шампионката Елумира Карапетинян от Армения.

Антоанета Костадинова зае шестото място.

Така България продължава участието си в световната купа в Кайро с общо един сребърен и един бронзов медал, което отрежда на страната ни осмото място във временното класиране по нации.

Междувременно приключи и дисциплината 50 метра пушка, 3 х 20 при мъжете, където Антон Ризов зае 27-ото място с актив от 574 точки.