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https://www.24chasa.bg/sport/article/23733093 www.24chasa.bg

Световните ски връщат квотите на Русия

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Международната федерация по ски (ФИС) е определила максимални квоти за участие на руски спортисти в състезанията от световната купа през предстоящия сезон, потвърдиха от централата.

„През новия сезон състезателите от Русия, участващи под неутрален статут, ще получат същия брой квоти, какъвто имаха и през сезон 2021/2022", съобщиха от ФИС.

Така по шестима мъже и шест жени ще могат да участват във всяко състезание от световната купа, което бе спряно след военната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022-а.

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