“Червена” България тръпне в очакване и вече отброява часовете, защото в четвъртък ЦСКА посреща Монако на националния стадион “Васил Левски” в мач от първи кръг на основната фаза на Лига на конференциите. В столицата пристига един от грандовете на френския футбол, а очакванията са за наелектризираща атмосфера на трибуните и атрактивна игра от двата отбора.

За втори път в историята си ЦСКА участва в основната фаза на Лига на конференциите. Това стана възможно след чудесния рейд на “армейците” в квалификациите на Лига Европа, където българският гранд достигна до плейофите.

Своят европейски дебют начело на 31-кратните шампиони на България ще запише германският специалист Маркус Гиздол, който вече отчете един успех начело на тима - срещу ЦСКА 1948 в Първа лига. Сега обаче пред Гиздол и неговите футболисти предстои предизвикателство на съвсем различно ниво.

Залози за срещата между ЦСКА и Монако в Лига на конференциите се приемат в сайта на топ букмейкъра, познат като генерален спонсор на “червените” и регионален партньор на Милан. Там се предлагат множество пазари за двубоя, като футболните ентусиасти ще могат да играят и в реално време след началото на сблъсъка.

Жан-Филип Гбамен е голямата дилема пред Маркус Гиздол

Един от най-класните футболисти в селекцията на ЦСКА Жан-Филип Гбамен е голямата въпросителна пред наставника Маркус Гиздол. 31-годишният футболист, умеещ да играе на позициите на централен бранител и дефанзивен полузащитник, все още се възстановява от последната си контузия и не е ясно дали ще може да играе срещу Монако.

Самият Гбамен има солиден опит във френския футбол, като е защитавал цветовете на три френски отбора - Ланс, Нант и Метц. Котдивоарецът не взе участие при драматичния успех с 3:2 над ЦСКА 1948, като се очаква медицинският щаб на “червените” да направи всичко по силите си, за да го вдигне на крака за европейската битка в четвъртък.

В отсъствието на Жан-Филип Гбамен, срещу ЦСКА 1948 Маркус Гиздол използва Теодор Иванов и Факундо Родригес като двойка централни бранители.

Добрата новина в лагера на ЦСКА е възстановяването на левия бранител Анжело Мартино. Аржентинецът бе заменен превантивно още на почивката в Бистрица, след като почувства болки, но се очаква той да бъде на сто процента готов за сблъсъка с “монегаските”.

Монако с грешна стъпка преди визитата в София

Може да се каже, че Монако не “загря” по възможно най-добрия начин за гостуването на ЦСКА в Лига на конференциите. През уикенда отборът на Филипе Луиш посрещна Тулуза в двубой от френската Лига 1, но пропиля два гола аванс и в крайна сметка достигна единствено до равенство 2:2. Ремито все пак остави Монако на лидерската позиция в шампионата, като “монегаските” са непобедени от старта на кампанията - четири победи и две равенства.

Идън Диоп откри резултата в полза на Монако на “Стад Луи II”, а впоследствие той влезе и в ролята на асистент за попадението на Матис Аблин, за когото това бе първи гол с екипа на клуба. Проблемите за “монегаските” настъпиха след почивката, когато гостите се разписаха на два пъти и отмъкнаха точка от Княжеството.

Трима футболисти на Монако отпаднаха от сметките на Филипе Луиш за двубоя с Тулуза преди няколко дни, като на този етап не е напълно ясно дали те ще могат да играят и срещу ЦСКА. Това са полузащитниците Мамаду Кулибали и Такуми Минамино, както и датският нападател Мика Бирет.

Заслужено лидер в Лига 1

Неслучайно пристигането на бразилския старши-треньор Филипе Луиш бе прието с ентусиазъм от всички фенове на Монако. Бившият футболист на Атлетико Мадрид развива страхотна кариера като наставник, а най-големият му успех несъмнено е спечелването на Копа Либертадорес с отбора на Фламенго. Монако е неговият първи треньорски ангажимент извън родината му, като засега Луиш се справя блестящо.

В Монако Филипе Луиш най-често разчита на тактическа схема 4-2-3-1. Очаква се срещу ЦСКА бразилецът да използва най-добрите си футболисти, тъй като за отбора ще бъде важно да стартира по позитивен начин европейската си кампания. Амбициите на тима са да достигне заключителните фази на турнира.

Руският национал Александър Головин обичайно заема място зад централния нападател в схемата на Луиш, а Денис Закария и Ламин Камара са предпочитани като двойка вътрешни полузащитници. Срещу Тулуза бразилският специалист разчиташе на Идън Диоп и Матис Детурбе на крилата, а Матис Аблин трайно е предпочетен пред останалия в немилост Фоларин Балогун на върха на атаката.

Американският национал, чието име нашумя около скандал с негово участие по време на Мондиал 2026 и намеса на президента Доналд Тръмп в делата на ФИФА, не беше продаден през лятото, отношенията му с ръководството на клуба се влошиха и той вероятно брои дните до януари, когато ще напусне.

Как играе Монако под ръководството на Филипе Луиш?

Филипе Луиш е съвременен треньор, следващ най-актуалните тенденции в играта. Отборите му разчитат на висока преса, чрез която се стараят бързо да отнемат топката и да принуждават противника да греши. Топката се разиграва бързо и комбинативно, като от началото на сезона се е случвало Луиш да се оплаче, че играчите му не са били достатъчно експедитивни в играта си.

А като ученик на Диего Симеоне в Атлетико Мадрид, под чието ръководство Луиш достигна два финала на Шампионската лига, бразилецът разчита на пълно себераздаване от своите футболисти и стопроцентово спазване на тактическата дисциплина.

Футболистите, които могат да поведат ЦСКА срещу Монако

Когато говорим за големи европейски вечери като тази, определено и опитът играе ключова роля за успеха. При евентуално отсъствие на Жан-Филип Гбамен в състава на ЦСКА, погледите още повече се насочват към Стефано Сенси - футболист, който е играл на най-високо ниво с Интер в Серия А и Шампионската лига, като е носил и екипа на италианския национален отбор. Очаква се Сенси да се нагърби с повечето отговорност в средната линия на българския тим, разбира се - правейки го рамо до рамо с Бруно Жордао.

В първия си мач начело на ЦСКА, Маркус Гиздол избра Жоел Цварц като нападател, докато Йоанис Питас имаше по-свободна роля. Не е изключено нидерландецът отново да стартира, което би означавало, че Леандро Годой ще започне от резервната скамейка.

Ключов фактор за успеха на ЦСКА ще бъде представянето в защита. Монако е отбор, разполагащ с класни футболисти в предни позиции, така “червените” трябва да затворят всички постъпи към вратата си. Тук 22-годишният Теодор Иванов отново следва да влезе в ролята на лидер на отбраната. Българският национал играе изненадващо зряло за възрастта си, а лидерските му качества са безспорни.

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